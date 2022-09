«Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?». Il caro vecchio phishing su WhatsApp (Di venerdì 16 settembre 2022) Ma chi è che, davvero, può credere a questa dinamica di phishing? Suvvia, siamo seri. Se una persona invia un codice per sbaglio su WhatsApp, e chiede – inoltre – che questo codice gli venga restituito, non ha bisogno del tuo messaggio: quel codice è già a sua disposizione nei messaggi inviati. Ecco perché questo nuovo tentativo di phishing su WhatsApp (che in realtà ricalca alcuni modelli del passato, come quello del codice di 6 cifre negli auguri di Capodanno) sembra essere persino costruito male: eppure, qualcuno che abbocca c’è, dal momento che anche la Polizia Postale si è interessata a questa truffa e dal momento che ha diffuso un vademecum per tutelarsi da queste intrusioni. LEGGI ANCHE > Il sito truffa che vendeva ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 settembre 2022) Ma chi è che, davvero, può credere a questa dinamica di? Suvvia, siamo seri. Se una persona invia unpersu, e chiede – inoltre – che questogli venga restituito, non ha bisogno del tuo messaggio: quelè già a sua disposizione nei messaggi inviati. Ecco perché questo nuovo tentativo disu(che in realtà ricalca alcuni modelli del passato, come quello deldi 6 cifre negli auguri di Capodanno) sembra essere persino costruito male: eppure, qualcuno che abbocca c’è, dal momento che anche la Polizia Postale si è interessata a questa truffa e dal momento che ha diffuso un vademecum per tutelarsi da queste intrusioni. LEGGI ANCHE > Il sito truffa che vendeva ...

