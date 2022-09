Can Yaman dice addio all’Italia: “Per me finisce un’era”, il suo messaggio sui social (Di venerdì 16 settembre 2022) Can Yaman dice addio all’Italia, almeno per ora. Con un lungo post rilasciato qualche ora fa sui social, l’attore turco ha annunciato un nuovo progetto che lo terrà lontano dal nostro Paese dopo questi anni passati qui tra lavoro e gossip, ma cosa è successo? Niente paura, i fan italiani non hanno niente da temere riguardo al loro rapporto con l’attore turco, semplicemente Can Yaman continua a coltivare il suo sogno di essere cittadino del mondo e dopo essere stato qui in Italia e averci regalato Viola come il Mare, in onda alla fine del mese su Canale5, adesso si lancerà in un nuovo progetto in inglese. Lui stesso sui social ha annunciato il suo addio all’Italia con la promessa di tornare quando dovrà occuparsi dei progetti in cui ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Can, almeno per ora. Con un lungo post rilasciato qualche ora fa sui, l’attore turco ha annunciato un nuovo progetto che lo terrà lontano dal nostro Paese dopo questi anni passati qui tra lavoro e gossip, ma cosa è successo? Niente paura, i fan italiani non hanno niente da temere riguardo al loro rapporto con l’attore turco, semplicemente Cancontinua a coltivare il suo sogno di essere cittadino del mondo e dopo essere stato qui in Italia e averci regalato Viola come il Mare, in onda alla fine del mese su Canale5, adesso si lancerà in un nuovo progetto in inglese. Lui stesso suiha annunciato il suocon la promessa di tornare quando dovrà occuparsi dei progetti in cui ...

