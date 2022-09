Cambi di casacca pure a Camere sciolte (Di venerdì 16 settembre 2022) Se non è un record o roba da guinness dei primati, poco ci manca. Quel che è certo è che parliamo di Cambi di casacca last minute per undici deputati. Nell’ultimo giorno di legislatura e quindi a poche ore dalla chiusura definitiva dei lavori di Montecitorio, una nutrita pattuglia di parlamentari ha deciso di Cambiare partito: una mossa strategica per riposizionarsi alla vigilia delle elezioni. Lo scioglimento delle Camera non ferma i Cambi di casacca. Ieri altri 11 traslochi a Montecitorio. Siamo a quota 470 nell’intera legislatura Chi infatti non è riuscito ad ottenere la ricandidatura, spera di dare segnali alle forza politiche per il futuro. Tre dei deputati sono passati a Fratelli d’Italia, gli altri hanno tutti aderito al gruppo Misto. Ecco che allora i Cambi complessivi della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Se non è un record o roba da guinness dei primati, poco ci manca. Quel che è certo è che parliamo didilast minute per undici deputati. Nell’ultimo giorno di legislatura e quindi a poche ore dalla chiusura definitiva dei lavori di Montecitorio, una nutrita pattuglia di parlamentari ha deciso diare partito: una mossa strategica per riposizionarsi alla vigilia delle elezioni. Lo scioglimento delle Camera non ferma idi. Ieri altri 11 traslochi a Montecitorio. Siamo a quota 470 nell’intera legislatura Chi infatti non è riuscito ad ottenere la ricandidatura, spera di dare segnali alle forza politiche per il futuro. Tre dei deputati sono passati a Fratelli d’Italia, gli altri hanno tutti aderito al gruppo Misto. Ecco che allora icomplessivi della ...

