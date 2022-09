Bersani: "Non vedo un'ondata di destra, le elezioni si decidono nell'ultima settimana" (Di venerdì 16 settembre 2022) "Siamo agli ultimi giorni prima del voto. Non vedo nel Paese un'ondata di destra, ma è in vantaggio su due punti: hanno fatto un'ammucchiata e con questa legge elettorale è un punto a favore. Noi non abbiamo fatto il... Leggi su europa.today (Di venerdì 16 settembre 2022) "Siamo agli ultimi giorni prima del voto. Nonnel Paese un'di, ma è in vantaggio su due punti: hanno fatto un'ammucchiata e con questa legge elettorale è un punto a favore. Noi non abbiamo fatto il...

fattoquotidiano : Bersani: “Dovevamo stringere i bulloni per campo largo con M5s. Non raccontiamoci balle, Conte 2 è piaciuto a tutta… - Andrea07716577 : @pbersani Bersani Le faccio tanti auguri e la ringrazio per tutto quello che ha fatto per il nostro paese. Purtrop… - EdiCarolis : RT @marco_sampietro: Bersani: “Dovevamo stringere i bulloni per campo largo con M5s. Non raccontiamoci balle, Conte 2 è piaciuto a tutta la… - PIERPAO67864611 : RT @marco_sampietro: Bersani: “Dovevamo stringere i bulloni per campo largo con M5s. Non raccontiamoci balle, Conte 2 è piaciuto a tutta la… - Antongiulio2 : RT @marco_sampietro: Bersani: “Dovevamo stringere i bulloni per campo largo con M5s. Non raccontiamoci balle, Conte 2 è piaciuto a tutta la… -