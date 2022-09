Anzio, al via la manutenzione straordinaria di Via Machiavelli e di Via Magalotti a Lavinio Stazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Anzio – Ad Anzio, in seguito al piano delle opere concordato tra l’Amministrazione De Angelis e l’Astral Spa, partiranno lunedì 19 settembre i lavori per la manutenzione straordinaria di Via Machiavelli e di Via Magalotti, arterie di Lavinio Stazione particolarmente trafficate. I due importanti interventi, che seguono l’ultimazione del primo tratto dei nuovi marciapiedi lungo Via di Valle Schioia, prevedono il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. La Polizia Locale della Città di Anzio, con il supporto dell’Ufficio Comunale ai Lavori Pubblici, coordinerà il traffico veicolare lungo le due vie, per consentire l’ottimale esecuzione dei lavori. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– Ad, in seguito al piano delle opere concordato tra l’Amministrazione De Angelis e l’Astral Spa, partiranno lunedì 19 settembre i lavori per ladi Viae di Via, arterie diparticolarmente trafficate. I due importanti interventi, che seguono l’ultimazione del primo tratto dei nuovi marciapiedi lungo Via di Valle Schioia, prevedono il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. La Polizia Locale della Città di, con il supporto dell’Ufficio Comunale ai Lavori Pubblici, coordinerà il traffico veicolare lungo le due vie, per consentire l’ottimale esecuzione dei lavori. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Aprilia_News : #Anzio, al via la manutenzione straordinaria di Via Machiavelli e di Via Magalotti a Lavinio Stazione - KeterinJ : RT @KeterinJ: #Repost @vincentarena Storie di Vincet io e Ale vi aspetta 17 09 2022 Isola beach Via Ardeatina Anzio ?????vi aspettiamo in t… - KeterinJ : #Repost @vincentarena Storie di Vincet io e Ale vi aspetta 17 09 2022 Isola beach Via Ardeatina Anzio ?????vi aspet… - ILitorale : E' in distribuzione l'edizione cartacea de... IL LITORALE di Anzio e Nettuno - N. 16 - 16/30 Settembre 2022… - Stefano33701115 : @_senzatesta @Cuorenero17 Gli alleati hanno 'liberato/invaso' la nostra patria, fai ripasso di storia che mi sembri… -