Alluvione nelle Marche, case senza corrente e strade invase dall’acqua. Centinaia di persone bloccate in casa: i soccorsi a Senigallia (Di venerdì 16 settembre 2022) Ore di paura nelle Marche dove si è abbattuta una eccezionale ondata di maltempo che ha provocato allagamenti ed esondazioni in tutta la provincia di Ancona. Diverse persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni a causa delle strade invase dall’acqua. I soccorritori nella notte sono stati impegnati ad aiutare la gente a lasciare le case in sicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Ore di pauradove si è abbattuta una eccezionale ondata di maltempo che ha provocato allagamenti ed esondazioni in tutta la provincia di Ancona. Diversesono rimasteloro abitazioni a causa delle. I soccorritori nella notte sono stati impegnati ad aiutare la gente a lasciare lein sicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - La7tv : Alluvione nelle #Marche: esonda il fiume Misa a Senigallia. Situazione drammatica: diversi paesi isolati nell'entro… - enrica_emme : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… - ilfattovideo : Alluvione nelle Marche, case senza corrente e strade invase dall’acqua. Centinaia di persone bloccate in casa: i so… -