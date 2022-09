Alluvione Marche: Morani, 'appello a Draghi per stop scadenze pagamenti' (Di venerdì 16 settembre 2022) ...Draghi che è sul nostro territorio affinché il governo intervenga immediatamente con un provvedimento ad hoc oppure inserendo una norma nel nuovo decreto aiuti ter non ancora pubblicato in gazzetta ... Leggi su money (Di venerdì 16 settembre 2022) ...che è sul nostro territorio affinché il governo intervenga immediatamente con un provvedimento ad hoc oppure inserendo una norma nel nuovo decreto aiuti ter non ancora pubblicato in gazzetta ...

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - pentagram54 : RT @fratotolo2: L’#alluvione nelle #Marche è colpa del cambiamento climatico e non della negligenza di non pulire i letti dei fiumi e di at… - tiziana_grasso : RT @AxiaFel: Come sciacalli stanno sfruttando la tragica alluvione nelle Marche per strillare che è stata la crisi climatica. No. È stato l… -