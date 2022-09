A tu per tu con Jay Kristoff (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) - 16 settembre 2022. In occasione dell'uscita italiana della trilogia "LIFEL1K3 SERIES", in libreria per Mondadori dal 18 ottobre, Jay Kristoff torna in Italia il 29 e 30 ottobre per incontrare i suoi fan a Lucca Comics & Games. Durante la manifestazione l'autore di "Nevernight" dedicherà agli appassionati presenti incontri, panel e momenti di firmacopie, ma solo dieci super fan potranno partecipare all'incontro esclusivo che si svolgerà domenica 30 ottobre. I dieci fortunati saranno estratti a sorte tra tutti quelli che risponderanno correttamente alle cinque domande che lo stesso Kristoff porrà loro nelle stories di Lucca Comics & Games. Basterà inserire la risposta corretta nel box domanda che troverete nei giorni 21 e 26 settembre e 1, 4 e 10 ottobre. Il 18 ottobre, giorno di uscita della trilogia, saranno annunciati i dieci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) - 16 settembre 2022. In occasione dell'uscita italiana della trilogia "LIFEL1K3 SERIES", in libreria per Mondadori dal 18 ottobre, Jaytorna in Italia il 29 e 30 ottobre per incontrare i suoi fan a Lucca Comics & Games. Durante la manifestazione l'autore di "Nevernight" dedicherà agli appassionati presenti incontri, panel e momenti di firmacopie, ma solo dieci super fan potranno partecipare all'incontro esclusivo che si svolgerà domenica 30 ottobre. I dieci fortunati saranno estratti a sorte tra tutti quelli che risponderanno correttamente alle cinque domande che lo stessoporrà loro nelle stories di Lucca Comics & Games. Basterà inserire la risposta corretta nel box domanda che troverete nei giorni 21 e 26 settembre e 1, 4 e 10 ottobre. Il 18 ottobre, giorno di uscita della trilogia, saranno annunciati i dieci ...

BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - fanpage : La storia che raccontiamo è quella di una donna che si è rivolta a noi per denunciare un abuso sessuale da parte di… - ladyonorato : Questa gente qui ha selezionato i leader dei governi europei e mondiali per raggiungere questi obiettivi deliranti.… - marianoserra7 : RT @FantuzziF: STUDIO HARVARD - VACCINO PEGGIORE DEL VIRUS, I NUMERI DRAMMATICI: PER 1 RICOVERO PREVENUTO, CI SONO TRA I 18 E 98 CASI DI GR… - Andreacritico : RT @Giulio_Firenze: Mio intervento per Adnkronos. 400 mm di pioggia, 'alluvione-lampo' sulle Marche - -

Robot a scuola di umorismo per interagire meglio con l'uomo Agenzia ANSA Verso Ascoli Parma, Pecchia: "Ci aspetta un ambiente caldo. Ho grande fiducia nel gruppo" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Parma, Pecchia: "Ad Ascoli ambiente molto cado e acceso, squadra coesa e molto esperta" Alla vigilia della gara contro l'Ascoli in programma domani al 'Del Duca', in casa Parma ha parlato in conferenza stampa il tecnico. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alla vigilia della gara contro l'Ascoli in programma domani al 'Del Duca', in casa Parma ha parlato in conferenza stampa il tecnico.