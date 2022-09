Udinese, Padelli: «Inter non al top, ma crea pericoli da tutte le parti» (Di giovedì 15 settembre 2022) Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: le dichiarazioni verso l’Inter Le dichiarazioni del portiere friulano Padelli: LE DICHIARAZIONI– «Il pericolo per noi è da tutte le parti, dalla difesa, al centrocampo, all’attacco; forse non sono ancora al top, non sempre sono stati brillanti, ma l’Inter è sempre l’Inter. Contro il Viktoria Plzen hanno vinto con pieno merito, hanno centrato l’obiettivo e si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Non si venga a dire che il loro impegno era facile, in Champions può succedere di tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il portiere dell’Danieleha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: le dichiarazioni verso l’Le dichiarazioni del portiere friulano: LE DICHIARAZIONI– «Il pericolo per noi è dale, dalla difesa, al centrocampo, all’attacco; forse non sono ancora al top, non sempre sono stati brillanti, ma l’è sempre l’. Contro il Viktoria Plzen hanno vinto con pieno merito, hanno centrato l’obiettivo e si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Non si venga a dire che il loro impegno era facile, in Champions può succedere di tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Padelli: 'Ritrovo tanti amici. L'Inter ha ancora una rosa solida e Inzaghi può anche...': Intervistati da Il Gazzet… - tuttointer24 : Udinese, Padelli non ha dubbi sull’Inter:” Mi aspetto una squadra forte” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Udinese, Padelli avverte l’Inter: “Pronti alla battaglia” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - FcInterNewsit : Udinese, Padelli: 'L'Inter è l'Inter anche se non è al top, ci darà battaglia. Ma noi siamo in salute' -