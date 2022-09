Ucraina: incidente d'auto per Zelensky, 'non ferito gravemente' (Di giovedì 15 settembre 2022) L'auto su cui viaggiava Volodymyr Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. Lo rende noto il portavoce presidenziale Serhii ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) L'su cui viaggiava Volodymyrè stata coinvolta in unstradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto. Lo rende noto il portavoce presidenziale Serhii ...

Agenzia_Ansa : L'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non sa… - Agenzia_Ansa : Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. La Farnesina ha riferito all'ANSA di es… - antoniafalcone : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina #Zelensky Incidente d’auto. Il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente, scrive su Facebook il portavoce… - malaguista_57 : RT @Agenzia_Ansa: L'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non sarebbe… - paolochiariello : #Juorno #Zelensky ferito in un incidente d'auto -