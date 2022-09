Stavolta è TikTok a copiare BeReal, un’app francese che sta avendo successo (Di giovedì 15 settembre 2022) Si chiama TikTok Now ed è una nuova funzione del social cinese che, all’atto pratico, altro non è che una copia di BeReal. Si tratta di un’applicazione francese che sta crescendo di popolarità e che permette di scattare una foto con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente, ottenendo così un’immagine che punta all’autenticità. Con Snapchat e Instagram che già hanno lanciato una funzionalità simile, TikTok è il primo che ne fa un’esatta copia. LEGGI ANCHE >>> L’allarme per quel TikTok down rientrato rapidamente: i problemi segnalati L’annuncio di TikTok Now «TikTok Now invita voi e i vostri amici a catturare ciò che state facendo in quel momento utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del vostro dispositivo – si legge ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Si chiamaNow ed è una nuova funzione del social cinese che, all’atto pratico, altro non è che una copia di. Si tratta dilicazioneche sta crescendo di popolarità e che permette di scattare una foto con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente, ottenendo così un’immagine che punta all’autenticità. Con Snapchat e Instagram che già hanno lanciato una funzionalità simile,è il primo che ne fa un’esatta copia. LEGGI ANCHE >>> L’allarme per queldown rientrato rapidamente: i problemi segnalati L’annuncio diNow «Now invita voi e i vostri amici a catturare ciò che state facendo in quel momento utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del vostro dispositivo – si legge ...

