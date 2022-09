Moto2: Gresini conferma Salac e torna Alcoba nel 2023 (Di giovedì 15 settembre 2022) Mancano sei gare per terminare questa stagione e il team Gresini ha svelato il programma del prossimo anno in Moto2 . Nel 2023 a difendere i colori della squadra di Faenza ci sarà il confermato Filip ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) Mancano sei gare per terminare questa stagione e il teamha svelato il programma del prossimo anno in. Nela difendere i colori della squadra di Faenza ci sarà ilto Filip ...

Vanganel : RT @gponedotcom: Filip continuerà la sua crescita nella classe intermedia dopo il debutto quest'anno, per Jeremy è un ritorno nella squadra… - gponedotcom : Filip continuerà la sua crescita nella classe intermedia dopo il debutto quest'anno, per Jeremy è un ritorno nella… - dianatamantini : MOTO2 - Gresini Racing ha annunciato la sua line-up per la stagione 2023. Confermato Filip Salac, arriva Jeremy Alc… - corsedimoto : MOTO2 - Gresini Racing ha annunciato la sua line-up per la stagione 2023. Confermato Filip Salac, arriva Jeremy Alc… -