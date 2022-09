Morto Jack Ging | addio al generale cattivo Harlan “Bull” Fulbright di “A-Team” | recitò anche in tre film con Clint Eastwood

(Di giovedì 15 settembre 2022) Èa 90 anni. L’attore statunitense, noto caratterista, ha recitato in serie tv come “Undicesima ora”, “Mannix”, “Riptide” e “A-” ed è apparso in treal fianco di. Secondo quanto ha riferito la moglie Apacheannunciando la sua scomparsa a “The Hollywood Reporter“, il decesso è avvenuto per cause naturali nella sua casa di La Quinta, in California. In rari ruoli da protagonista,ha interpretato l’interesse amoroso del personaggio di Diane Baker “Desiderio nella polvere” (1960) di William F. Claxton (1960), un soldato ed eroe riluttante nei giorni calanti della guerra di Corea neldrammatico “Sniper’s Ridge” (1961), uno psichiatra clinico nella serie medica ...

Adnkronos : È morto Jack Ging, il generale Harlan ‘Bull’ Fulbright dell'A-Team: aveva 90 anni. - ilsussidiario : Jack Ging è morto/ Addio alla star di 'A-Team': aveva 90 anni - tommyninus24 : Morto a 90 anni Jack Ging, il generale cattivo di 'A-Team' - frankowl43 : RT @repubblica: Morto Jack Ging, attore della serie 'A-Team' [a cura di redazione spettacoli] - repubblica : Morto Jack Ging, attore della serie 'A-Team' [a cura di redazione spettacoli] -

In rari ruoli da protagonista , Ging ha interpretato l'interesse amoroso del personaggio di Diane Baker in "Desiderio nella polvere" (1960) di William F. Claxton, un soldato ed eroe riluttante nei ...Ging è/ Addio alla star di "A - Team": aveva 90 anni "Bisogna fare subito chiarezza, con l'accertamento delle responsabilità, la polizia non ricada nei soliti depistaggi corporativi", le ...Altro lutto nel mondo del cinema americano: si è spento, per cause naturali, l'attore Jack Ging. Il caratterista aveva 90 anni.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...