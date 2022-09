L’incidente automobilistico in cui è rimasto “lievemente ferito” Zelensky | VIDEO (Di giovedì 15 settembre 2022) Uno scontro tra automobili che, stando alle prime informazioni che arrivano dalla capitale ucraina, non sembra aver provocato gravi ferite. Ma in un momento di altissime tensioni, ovviamente, tutto ciò porterà a degli approfondimenti investigativi per chiarire le dinamiche. Questo il sunto della notizia arrivata nella notte italiana da Kyiv, dove – nei pressi del centro della città – c’è stato un incidente in cui è rimasto coinvolto anche il Presidente Volodymr Zelensky. Il primo filmato della scena dell’#incidente di #Zelensky a #Kiev pic.twitter.com/a97tyzULeJ — Barbara Catania (@Halexyt) September 14, 2022 Incidente Zelensky, come sta il Presidente Ucraino Il VIDEO mostra le fasi successive all’impatto tra le automobili dopo l’arrivo dei soccorsi. A confermare la presenza di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Uno scontro tra automobili che, stando alle prime informazioni che arrivano dalla capitale ucraina, non sembra aver provocato gravi ferite. Ma in un momento di altissime tensioni, ovviamente, tutto ciò porterà a degli approfondimenti investigativi per chiarire le dinamiche. Questo il sunto della notizia arrivata nella notte italiana da Kyiv, dove – nei pressi del centro della città – c’è stato un incidente in cui ècoinvolto anche il Presidente Volodymr. Il primo filmato della scena dell’#incidente di #a #Kiev pic.twitter.com/a97tyzULeJ — Barbara Catania (@Halexyt) September 14, 2022 Incidente, come sta il Presidente Ucraino Ilmostra le fasi successive all’impatto tra le automobili dopo l’arrivo dei soccorsi. A confermare la presenza di ...

