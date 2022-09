Le piogge non bastano: sorgenti quasi asciutte, difficoltà anche per l'acqua potabile (Di giovedì 15 settembre 2022) Secondo l’European Drought Observatory, nella terza decade di Agosto il 25% dei territori europei era in condizione di “alert” (rosso) ed il 35% di “warning” (arancione) per le condizioni idroclimatiche. Per il... Leggi su today (Di giovedì 15 settembre 2022) Secondo l’European Drought Observatory, nella terza decade di Agosto il 25% dei territori europei era in condizione di “alert” (rosso) ed il 35% di “warning” (arancione) per le condizioni idroclimatiche. Per il...

