Juice Plus+ rivela che 2 genitori su 3 temono che i loro figli non ricevano la giusta quantità di nutrienti (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, settembre 2022 – Juice Plus+, l’azienda globale di salute e benessere, ha condotto una ricerca internazionale che indaga le esigenze di salute delle famiglie in tutto il mondo attraverso il suo programma Healthy Starts For Families. Lo studio globale su 8.039 persone provenienti da Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania, condotto da Atomik Research per conto di Juice Plus+, mette in luce alcuni dati importanti sullo stato di salute delle famiglie a livello globale e in particolare in Italia. L’impatto dell’alimentazione sulle famiglie Mentre i genitori si preparano a far tornare i figli a scuola, il 67% degli intervistati teme che i propri figli non ricevano la quantità raccomandata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, settembre 2022 –, l’azienda globale di salute e benessere, ha condotto una ricerca internazionale che indaga le esigenze di salute delle famiglie in tutto il mondo attraverso il suo programma Healthy Starts For Families. Lo studio globale su 8.039 persone provenienti da Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania, condotto da Atomik Research per conto di, mette in luce alcuni dati importanti sullo stato di salute delle famiglie a livello globale e in particolare in Italia. L’impatto dell’alimentazione sulle famiglie Mentre isi preparano a far tornare ia scuola, il 67% degli intervistati teme che i proprinonlaraccomandata di ...

Mistah__Juice : RT @restinluis: lsjsjsjsjs Mbappé met la kippa ça va aller plus vite - laurabrunelli7 : Queste le conoscete? Sono le soft che juice plus regala a mia figlia quando io prendo le PREMIUM PER ME. Più di 200… - FruitbookMag : Juice Plus+: frutta e verdura in capsule per il benessere delle famiglie. Lo studio -