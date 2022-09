Il sindaco di Bologna Matteo Lepore al TPI Fest 2022: “La sinistra si è divisa quando è caduto il Conte II” (Di giovedì 15 settembre 2022) “La sinistra può essere unita se si parla di lavoro. Dobbiamo partire dalla cultura del lavoro che ci porta dritti verso la cultura della solidarietà”: è quanto dichiarato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, ospite della prima serata del TPI Fest 2022, la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. “Grazie a TPI per aver scelto la nostra città per questo Festival e grazie a voi per la grande presenza. Noi, qui a Bologna, abbiamo deciso di anteporre all’interesse dei partiti il destino di una città. Abbiamo costituito un fronte civico. Noi siamo scelti da tantissimi ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) “Lapuò essere unita se si parla di lavoro. Dobbiamo partire dalla cultura del lavoro che ci porta dritti verso la cultura della solidarietà”: è quanto dichiarato daldi, ospite della prima serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. “Grazie a TPI per aver scelto la nostra città per questoival e grazie a voi per la grande presenza. Noi, qui a, abbiamo deciso di anteporre all’interesse dei partiti il destino di una città. Abbiamo costituito un fronte civico. Noi siamo scelti da tantissimi ...

