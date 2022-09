(Di giovedì 15 settembre 2022) Quanto sono vicine tra loro lae la! Nel reparto di Terapia intensiva neonatale, dove si lotta per ladei bambini prematuri. Tra i ghiacci spietati del Polo Nord o del Nanga Parbat, ...

Da semplice ragazzo di montagna ad appassionato amante dell'avventura e pioniere della neonatologia " questa e' l'avvincente storia di Hubert, un uomo che ha sempre tenuto testa al destino. ... Il Messner medico esploratore racconta la sottile linea tra la vita e la morte - Italia Quanto sono vicine tra loro la vita e la morte! Nel reparto di Terapia intensiva neonatale, dove si lotta per la vita dei bambini prematuri. Tra ...Il fratello del re degli ottomila Reinhold racconta le sue due vite agli estremi: la passione per l'avventura e l'alta montagna e il lavoro da medico neonatologo ...