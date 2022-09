Guida TV | programmi di stasera | giovedì 15 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 15 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,15.9.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Porta a Porta Attualità RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 La casa delle stelle Film RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Ricomincio da me Film ITALIA1 FBI: Most Wanted Serie TV LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Lady D – Le verità nascoste Documentario CIELO Wasabi Film TV8 UEFA Europa League: Basaksehir-Fiorentina Calcio NOVE Sei mai stata sulla Luna? Film first appeared on Ascolti Tv Blog.