Funerali Regina Elisabetta, Meghan Markle aveva un microfono nascosto? Il dettaglio visto tra le pieghe del vestito (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante i Funerali della Regina Elisabetta II, la folla ha notato un particolare su Meghan Markle e, in particolare, sul fatto che potesse avere un microfono addosso. Ma da dove vengono queste accuse e, soprattutto, in base a cosa le sono state rivolte? LEGGI ANCHE :– Harry e Meghan arrabbiati per quella ‘mancanza’ del Re Carlo III sui loro figli: cosa accadrà Meghan Markle indossava un microfono durante i Funerali di Elisabetta II? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato dai tabloid d’oltremanica, diversi utenti Twitter hanno cominciato a dare particolare attenzione alla Duchessa di Sussex e al suo abito nero indossato durante l’ormai celebre ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante idellaII, la folla ha notato un particolare sue, in particolare, sul fatto che potesse avere unaddosso. Ma da dove vengono queste accuse e, soprattutto, in base a cosa le sono state rivolte? LEGGI ANCHE :– Harry earrabbiati per quella ‘mancanza’ del Re Carlo III sui loro figli: cosa accadràindossava undurante idiII? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato dai tabloid d’oltremanica, diversi utenti Twitter hanno cominciato a dare particolare attenzione alla Duchessa di Sussex e al suo abito nero indossato durante l’ormai celebre ...

