Elezioni 2022 | Emiliano chiama Meloni | “Frase da comizio non comprometta nostra amicizia”

(Adnkronos) – Una telefonata per "rassicurare" Giorgia Meloni "sulle mie intenzioni". Michele Emiliano lo ha raccontato a L'Aria che Tira su La7 dopo la bufera per le sue parole durante un comizio a Taranto domenica scorsa alla presenza del segretario dem, Enrico Letta. "La Puglia è una sorta di Stalingrado e da qui non passeranno, noi non abbandoneremo il campo. Sputeranno sangue", aveva detto il governatore della Puglia. Parole forti che hanno scatenato la reazione di Fdi. Durante il faccia a faccia sul Corriere, Meloni ne ha chiesto conto a Letta che era sul palco con Emiliano nel comizio incriminato. "Ieri dal governatore Emiliano ho sentito parole scandalose, e Letta ha applaudito… Sono passate 24 ore e Letta non ha voluto prendere le distanze".

