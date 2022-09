Calcio: Europa League, Lazio crolla in Danimarca, Midtjylland vince 5-1 (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Serata da dimenticare per la Lazio in Danimarca. Alla Herning Arena i biancocelesti vengono travolti per 5-1 dal Midtjylland. Paulinho sblocca il match al 26', Kaba raddoppia al 30' sfruttando una disattenzione di Gila. A inizio ripresa palo di Luis Alberto direttamente su corner, sulla ripartenza rigore per i danesi che Evander trasforma per il 3-0. Al 57' accorcia Milinkovic-Savic, ma 10' dopo Isaksen realizza il poker sfruttando la respinta di Provedel sul secondo penalty calciato da Evander. Di Sviatchenko il gol del definitivo 5-1. Nell'altro match del gruppo F il Feyenoord supera con un tennistico 6-0 lo Sturm Graz e ora la situazione del girone vede la 4 squadre tutte a 3 punti con una vittoria e una sconfitta. In avvio è la squadra di Sarri a comandare il gioco con la squadra di casa che chiude ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Serata da dimenticare per lain. Alla Herning Arena i biancocelesti vengono travolti per 5-1 dal. Paulinho sblocca il match al 26', Kaba raddoppia al 30' sfruttando una disattenzione di Gila. A inizio ripresa palo di Luis Alberto direttamente su corner, sulla ripartenza rigore per i danesi che Evander trasforma per il 3-0. Al 57' accorcia Milinkovic-Savic, ma 10' dopo Isaksen realizza il poker sfruttando la respinta di Provedel sul secondo penalty calciato da Evander. Di Sviatchenko il gol del definitivo 5-1. Nell'altro match del gruppo F il Feyenoord supera con un tennistico 6-0 lo Sturm Graz e ora la situazione del girone vede la 4 squadre tutte a 3 punti con una vittoria e una sconfitta. In avvio è la squadra di Sarri a comandare il gioco con la squadra di casa che chiude ...

