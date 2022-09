Alpi | un fondo per lo sviluppo contro lo spopolamento Ma ora è tutto da rifare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il mondo tradizionale degligiani è tramontato nella seconda metà del Novecento, quando i giovani montanari avevano iniziato a credere in una vita migliore in pianura, in fabbrica, e sono andati ad abitare in massa i termitai di edilizia popolare nelle periferie delle città. Così, intorno al boom economico, si è innescato il fenomeno dellodelle cosiddette “aree interne”. Si è osservato che se un comune scende sotto la soglia dei 300 residenti è ormai avviato al tramonto. Iniziano a non nascere più bambini, l’età media si alza, e dunque presto non c’è più chi vuole lavorare per la comunità, per esempio fare il sindaco (moltissimi sono ormai i sindaci che vivono fuori dal proprio comune). Senza bambini chiudono le scuole, poi chiuderanno l’ufficio postale, la guardia medica, il bar, il negozio degli alimentari, la strada non verrà ...