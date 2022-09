Addio Totti-Blasi | I Retroscena Di Gerry Scotti!

(Di giovedì 15 settembre 2022) La vicenda legata all’tra Ilarye Francescocontinua a tenere banco su tutti i rotocalchi di Gossip e cronaca rosa. A dire la sua ci ha pensato ancheScotti, che ben conosce Ilary. Il conduttore è stato testimone della nascita dell’amore tra l’ex Letterina e il Pupone e lo ha ricordato proprio in una recente intervista su Panorama. Ecco cosa ha raccontato il nostroScotti testimone della nascita dell’amore tra Ilary e FrancescoDa settimane ormai, non si fa altro che parlare della separazione tra Ilarye Francesco. Da inizio luglio, continuano ad uscire indiscrezioni sui protagonisti di questo Gossip dell’estate. Sui vari rotocalchi di cronaca rosa, si sono ...

FranciTrepla : @c_epu Paragonabile all’addio di Totti a Roma ? ?????? - IM_ASR_1927 : @CIssaGASR Dirò un'eresia per molti... Oggi soffro più dell'addio al calcio di Totti. Il mio idolo assoluto. ?? - _ElPrincipe22 : RT @Venom_1908: Dell'addio di Totti mi ha colpito una sua frase, il celebre 'maledetto tempo', bene oggi capisco a pieno il suo significat… - Venom_1908 : Dell'addio di Totti mi ha colpito una sua frase, il celebre 'maledetto tempo', bene oggi capisco a pieno il suo si… - jeanpauldl1998 : @dalbertocarlos_ paragonabile all'addio di Totti per un romano, se ne va un pezzo di vita -

...se l'estate è quasi finita e la cronaca rosa è stata dominata principalmente dalla crisi tra... Il pubblico dei reality aveva lasciato Pago e Serena al definitivo. Dopo essere entrati in ...Dopo la clamorosa intervista rilasciata dall'ex capitano della Roma al Corriere della Sera in cuidà la sua versione dei fatti che avrebbero portato all', spunta anche il commento di ...L’ex attore di Centovetrine contro le parole di Dayane Mello sui reality show Nelle scorse ore, con una serie di storie pubblicate sul suo profilo ...Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a cominciare una nuova vita e a ufficializzare, tramite i rispettivi avvocati, il loro divorzio… milionario. L’ex coppia, infatti, nel corso dei 20 anni trascorsi ...