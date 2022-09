ParliamoDiNews : Victoria Federica, paura per la modella nipote del re di Spagna: operata d'urgenza a 22 anni #14Settembre #Gossip - jvanmoreno : victoria federica apendicitis piti - Antonito9 : RT @piquipo: Victoria Federica patin piti apendicitis - piquipo : Victoria Federica patin piti apendicitis - AnitaSolenita : @Asiainside_ Papabili ma ovviamente non tutti: Anna dello Russo, Soleil, La Boccia, G. Stabile, Federica Carta, Tom… -

AMICA - La rivista moda donna

... autore e content creator), Filippo Ferrari (editor Rolling Stone Italia e podcaster),... Antonio Visca (Direttore OnePodcast), Marco Maisano (conduttore televisivo),Cacciola (...... Oronzo Pinto; Anna Rita Maurizio; Arturo Dalla Tana; Laura Cavandoli; Enrico Ottolini; commissione Scuola, giovani, sicurezza e partecipazione i consiglieriInioluwa Oluboyo;Carpi;... Chi è Victoria Federica di Spagna, royal ribelle e fashion influencer momenti delicati per Vittoria Federica de Marichalar, che ha appena vissuto una delle più grandi paure della sua vita. Come pubblicato in esclusiva dal ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...