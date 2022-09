“Uomini e Donne” | perché slitta la data di inizio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La nuova edizione diè alle porte: Maria De Filippi è pronta a tornare con le tante storie d’amore che sbocceranno proprio negli studi della sua trasmissione. La nuova stagione dell’amatissimo programma di Canale 5, quella a cavallo tra il 2022 e il 2023, inizierà la prossima settimana ma non di lunedì, come era stato inizialmente annunciato. I fan didovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere i propri beniamini sul piccolo schermo: il date show condotto dalla De Filippi non inizierà più il 19 settembre, bensì martedì 20, come comunicato dai canali social della trasmissione. La prossima stagione slitterà la sua partenza per poter lasciare spazio a uno speciale del Tg5 che il 19 settembre seguirà in contemporanea con l’Inghilterra, i funerali della Regina ...