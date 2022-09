Ultime Notizie – Juve-Benfica 1-2, Allegri: “Non mi sento a rischio” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Non mi sento assolutamente a rischio, sono momenti che fanno parte del calcio”. Massimiliano Allegri si considera saldo sulla panchina della Juventus nonostante i risultati deludenti. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Benfica complica il cammino in Champions League, con la qualificazione lontanissima dopo appena 2 giornate. “Il rigore alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare, facendo un passo alla volta. In Champions League la situazione è complicata. Bisogna lavorare con serenità e con responsabilità. In questo momento l’unica cosa che conta è lavorare. Come gruppo stiamo lavorando bene, ci sono aspettative molto alte ma ci mancano anche molti giocatori e non possiamo non considerarlo”, dice ad Amazon Prime. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Non miassolutamente a, sono momenti che fanno parte del calcio”. Massimilianosi considera saldo sulla panchina dellantus nonostante i risultati deludenti. La sconfitta casalinga per 2-1 contro ilcomplica il cammino in Champions League, con la qualificazione lontanissima dopo appena 2 giornate. “Il rigore alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare, facendo un passo alla volta. In Champions League la situazione è complicata. Bisogna lavorare con serenità e con responsabilità. In questo momento l’unica cosa che conta è lavorare. Come gruppo stiamo lavorando bene, ci sono aspettative molto alte ma ci mancano anche molti giocatori e non possiamo non considerarlo”, dice ad Amazon Prime. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - BBarbar84780859 : RT @cyfanpage_ita: ??NEWS ?? Stando alle ultime notizie, Can Yaman sarà ospite di #Amici22. La prima puntata del talent show condotto da Ma… - zazoomblog : Ultime Notizie – Champions Rangers-Napoli 0-3: azzurri volano - #Ultime #Notizie #Champions -