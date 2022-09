Stop a tetto stipendio dei superdirigenti pubblici, la reazione dei sindacati. Landini: “Atto indegno dei partiti contro i lavoratori” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il blitz nelle Commissioni riunione in Senato – che ha portato all’inserimento nel dl Aiuti bis dell’emendamento che elimina il tetto di 240 mila euro agli stipendi delle figure di vertice della Pubblica amministrazione e delle Forze dell’ordine – non poteva, certo, passare inosservato. Tra lo scarica barile di governo e partiti a inserirsi nel dibattito sono i sindacati. Quell’emendamento “lo hanno votato tutti”. “Questo è indegno contro lavoratori che hanno mandato avanti il Paese”, commenta il segretario della Cgil Maurizio Landini dal palco dell’assemblea dei delegati a Bologna. Per il sindacato il provvedimento “va cancellato”: “Chi ha un reddito di 240 mila euro – aggiunge Landini – non ha problema di pagare affitto, pagare le bollette, mentre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il blitz nelle Commissioni riunione in Senato – che ha portato all’inserimento nel dl Aiuti bis dell’emendamento che elimina ildi 240 mila euro agli stipendi delle figure di vertice della Pubblica amministrazione e delle Forze dell’ordine – non poteva, certo, passare inosservato. Tra lo scarica barile di governo ea inserirsi nel dibattito sono i. Quell’emendamento “lo hanno votato tutti”. “Questo èche hanno mandato avanti il Paese”, commenta il segretario della Cgil Mauriziodal palco dell’assemblea dei delegati a Bologna. Per il sindacato il provvedimento “va cancellato”: “Chi ha un reddito di 240 mila euro – aggiunge– non ha problema di pagare affitto, pagare le bollette, mentre il ...

Agenzia_Ansa : Stipendi pubblici, stop al tetto dei manager. Rimpallo tra governo e partiti. 'Disappunto' da Palazzo Chigi dopo ch… - Luca28219140 : @Akinato72444362 @lciucciovino Avrebbe preferito saltassero gli aiuti a famiglie e imprese? Italia Viva è stata chi… - GandalfOnChain : RT @fbaccil30: In un momento di crisi per famiglie e imprese come questo il parlamento decide lo stop al tetto degli stipendi x dirigenti p… - fisco24_info : Dl Aiuti Bis, dal Superbonus a trasporti e pensioni: tutte le novità: (Adnkronos) - Ecco le norme contenute nel dec… - incostante_enza : RT @GiovanniBussett: Lo stop al tetto agli stipendi dei manager della Pa fa scoppiare la polemica. Poi ci fanno litigare per il Reddito di… -