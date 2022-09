BresciaToday

I pompieri sono intervenuti a porta Borghetto dove, tra i rovi e la vegetazione, c'è anche undi dieci metri che era stato lasciato pericolosamente aperto. Qualcuno passando deve aver udito il ...Fra Cipolla sia schierare la formazione tipo, per cancellare le polemiche di tre giorni ... Se ci fosse una classifica per lo scouting il teamsarebbe certamente in testa. Due ventenni ... Precipita in un pozzo profondo 40 metri: gattina resta bloccata per 4 giorni I vigili del fuoco sono dovuti intervenire tre volte, ma alla fine la piccola Gina è tornata a casa dai proprietari sana e salva ...Così, pure, saranno valutati i “silenzi e le assenze”. Il movimento ha rinnovato l’invito alle forze politiche di venire a Borgo Appio per incontrare gli allevatori e rispondere alle domande poste pub ...