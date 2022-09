Orietta Berti pronta a far saltare il banco | “È perfida”: a dirlo è proprio Lui (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rivelazione a sorpresa sull’arrivo di Orietta Berti nello studio della prossima edizione del Grande Fratello Vip: cosa sta per succedere La cantante Orietta Berti (Foto ANSA)La prossima stagione televisiva regalerà un clamoroso colpo di scena al pubblico. In particolare, la cantante Orietta Berti si metterà in gioco in un ruolo completamente diverso ovvero quello dell’opinionista. Il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato di aver personalmente chiesto al noto volto della musica italiana di accompagnarlo in questa avventura con Sonia Bruganelli. Le due sembrano promettere scintile almeno stando alle recenti dichiarazioni del giornalista che ha però spiazzato tutti con una rivelazione a sorpresa sulla nota cantante. Orietta Berti, le parole a sorpresa ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rivelazione a sorpresa sull’arrivo dinello studio della prossima edizione del Grande Fratello Vip: cosa sta per succedere La cantante(Foto ANSA)La prossima stagione televisiva regalerà un clamoroso colpo di scena al pubblico. In particolare, la cantantesi metterà in gioco in un ruolo completamente diverso ovvero quello dell’opinionista. Il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato di aver personalmente chiesto al noto volto della musica italiana di accompagnarlo in questa avventura con Sonia Bruganelli. Le due sembrano promettere scintile almeno stando alle recenti dichiarazioni del giornalista che ha però spiazzato tutti con una rivelazione a sorpresa sulla nota cantante., le parole a sorpresa ...

