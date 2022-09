Milano - Zero parcheggi, due ciclabili e marciapiedi più larghi in corso Buenos Aires (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il milanese corso Buenos Aires continua a essere il centro dell'attenzione dell'amministrazione locale, che ora fa in modo che circolino ipotesi del restyling della popolare arteria commerciale, destinata a un'accessibilità sempre più limitata a pedoni e ciclisti. I progetti, infatti, prevedono l'ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di due piste ciclabili, una per senso di marcia: operazioni che, ovviamente, comporterebbero l'eliminazione degli spazi di sosta finora sopravvissuti. Sul tavolo, comunque, ci sarebbero ancora diverse opzioni aperte, a partire da quella relativa alla costruzione o meno di protezioni per i percorsi destinati ai ciclisti, altrimenti lasciati, come peraltro spesso accade in città, al solo riparo di una striscia disegnata sull'asfalto. In ogni caso, la portata della ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il milanesecontinua a essere il centro dell'attenzione dell'amministrazione locale, che ora fa in modo che circolino ipotesi del restyling della popolare arteria commerciale, destinata a un'accessibilità sempre più limitata a pedoni e ciclisti. I progetti, infatti, prevedono l'ampliamento deie la realizzazione di due piste, una per senso di marcia: operazioni che, ovviamente, comporterebbero l'eliminazione degli spazi di sosta finora sopravvissuti. Sul tavolo, comunque, ci sarebbero ancora diverse opzioni aperte, a partire da quella relativa alla costruzione o meno di protezioni per i percorsi destinati ai ciclisti, altrimenti lasciati, come peraltro spesso accade in città, al solo riparo di una striscia disegnata sull'asfalto. In ogni caso, la portata della ...

