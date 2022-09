Maledetta zip che rovina le felpe | ma se fai così l’aggiusti in 2 secondi veri

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La zip dellea volte può essere un vero tormento: ma se faipotrai aggiustarla in soli 2, addio mano della sarta! Ci avviciniamo ormai al tanto atteso e anche un po’ desiderato autunno: finalmente le giornate si faranno più corte, l’aria rinfrescherà e tra non molto dovremo rispolverare tutti i classici abiti di mezza stagione. Cappottini, trench, stivaletti, pantaloni lunghi e poi ovviamente ci sono loro, le! Quelle oversize e comodissime, con il cappuccio caldo e morbido, insomma, è inutile andare oltre, no? Fonte canvaProprio queste solitamente possono essere di due tipi: classiche, da indossare come una t-shirt oppure con la zip, da sfruttare quindi anche come giacchetta nelle prime serate più fredde. La chiusura a zip è un’invenzione incredibile perché nel giro di 1 secondo ci permette di ...