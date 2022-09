“Lei è invidioso di Conte?”. Di Maio umiliato in diretta tv per il suo partitino. Gelo a “Omnibus” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Lei è invidioso di Conte?”. Di Maio preso in contropiede ad Omnibus. La domanda più che impertinente è umiliante, visti i sondaggi che fino all’ultimo giorno hanno dato il M5s in salita e Impegno civico, il partitino del ministro degli Esteri “insondabile”, sotto l’1 per cento. Si evince dai toni di Di Maio che c’è una grand dose di rancore verso Giuseppi. Intervistato da Alessandra Sardoni su La7, il ministro degli Esteri ha sciorinato una lita di recriminazioni e accuse che ha lasciato sbalorditi perfino gli altri ospiti. “Lei è invidioso di Conte ?”. Di Maio balbetta di fronte ai sondaggi Prima di arrivare alla domanda cruciale che lo ha annichilito, il ministro scissionista dal M5S si è avventato sul suo ex partito. Sul Dl ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Lei èdi?”. Dipreso in contropiede ad. La domanda più che impertinente è umiliante, visti i sondaggi che fino all’ultimo giorno hanno dato il M5s in salita e Impegno civico, ildel ministro degli Esteri “insondabile”, sotto l’1 per cento. Si evince dai toni di Diche c’è una grand dose di rancore verso Giuseppi. Intervistato da Alessandra Sardoni su La7, il ministro degli Esteri ha sciorinato una lita di recriminazioni e accuse che ha lasciato sbalorditi perfino gli altri ospiti. “Lei èdi?”. Dibalbetta di fronte ai sondaggi Prima di arrivare alla domanda cruciale che lo ha annichilito, il ministro scissionista dal M5S si è avventato sul suo ex partito. Sul Dl ...

