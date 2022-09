L’addio di Elisa Isoardi a Memè: è morta l’amata nonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Elisa Isoardi deve dire addio alla nonna, alla sua Memè. La nonna di Elisa Isoardi è morta, è volata via e la conduttrice le dedica un post di poche parole, non riesce a dire molto, è un addio che fa malissimo. “Ciao Memè, nonnina mia” la affida al cielo con le mani giunte, pubblica le foto di un po’ di tempo fa, quando la nonna era ancora in piedi, poi lo scatto delle loro mani insieme. E’ il tenero ricordo per nonna Lucrezia, a lei era molto affezionata anche se poteva vederla poco, troppo distanti l’una dall’altra. Le restano tanti ricordi, quelli che sono nel nome affettuoso con cui Elisa Isoardi la chiamava. Toccante la foto delle loro mani intrecciate anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022)deve dire addio alla, alla sua. Ladi, è volata via e la conduttrice le dedica un post di poche parole, non riesce a dire molto, è un addio che fa malissimo. “Ciao, nonnina mia” la affida al cielo con le mani giunte, pubblica le foto di un po’ di tempo fa, quando laera ancora in piedi, poi lo scatto delle loro mani insieme. E’ il tenero ricordo perLucrezia, a lei era molto affezionata anche se poteva vederla poco, troppo distanti l’una dall’altra. Le restano tanti ricordi, quelli che sono nel nome affettuoso con cuila chiamava. Toccante la foto delle loro mani intrecciate anche ...

