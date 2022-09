Elisabetta Dessy che sfila a 64 anni con il seno in trasparenza è un inno all’age diversity (Di mercoledì 14 settembre 2022) La carriera di Elisabetta Dessy (1957) nel mondo della moda iniziava 45 anni fa, quando a partire dagli anni ’70 – dopo essere stata una campionessa della nazionale di nuoto – lavorò come top model per i marchi più illustri del made In Italy, da Gucci a Versace, da Salvatore Ferragamo a Giorgio Armani. Con il passare degli anni, Dessy interruppe la sua attività, poiché all’epoca il mercato del fashion rispondeva a criteri di bellezza per cui, dopo una certa età, una donna era considerata “vecchia”, non più adeguata per rappresentare i sogni delle donne. Le carte in tavola sono cambiate: oggi la moda è più inclusiva e rappresentativa delle molteplicità delle donne per età, per taglia e per caratteristiche fisiche uniche. Gli stereotipi e i canoni estetici irraggiungibili vengono, sempre ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 14 settembre 2022) La carriera di(1957) nel mondo della moda iniziava 45fa, quando a partire dagli’70 – dopo essere stata una campionessa della nazionale di nuoto – lavorò come top model per i marchi più illustri del made In Italy, da Gucci a Versace, da Salvatore Ferragamo a Giorgio Armani. Con il passare degliinterruppe la sua attività, poiché all’epoca il mercato del fashion rispondeva a criteri di bellezza per cui, dopo una certa età, una donna era considerata “vecchia”, non più adeguata per rappresentare i sogni delle donne. Le carte in tavola sono cambiate: oggi la moda è più inclusiva e rappresentativa delle molteplicità delle donne per età, per taglia e per caratteristiche fisiche uniche. Gli stereotipi e i canoni estetici irraggiungibili vengono, sempre ...

