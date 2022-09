Cosa è successo nella seconda puntata di Pechino Express 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 2022. Quest’anno le coppie in gara viaggiano lungo la suggestiva rotta dei sultani. nella seconda tappa i viaggiatori hanno percorso ben 446 km all’interno della Turchia sud-occidentale. Sono partiti da Konya al Lago di Egirdir per arrivare al traguardo finale nell’area archeologica di Pamukkale. Prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia, il reality show vede fronteggiarsi in una gara di velocità e astuzia otto coppie in gara, dopo l’eliminazione della scorsa puntata. Ieri abbiamo visto correre verso il traguardo “Gli Atletici”(Alex Schwazer e Bruno Fabbri); “Padre e Figlio” (Ciro e Giovambattista Ferrara); “Mamma e Figlia” (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni); “Gli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda ladi. Quest’anno le coppie in gara viaggiano lungo la suggestiva rotta dei sultani.tappa i viaggiatori hanno percorso ben 446 km all’interno della Turchia sud-occidentale. Sono partiti da Konya al Lago di Egirdir per arrivare al traguardo finale nell’area archeologica di Pamukkale. Prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia, il reality show vede fronteggiarsi in una gara di velocità e astuzia otto coppie in gara, dopo l’eliminazione della scorsa. Ieri abbiamo visto correre verso il traguardo “Gli Atletici”(Alex Schwazer e Bruno Fabbri); “Padre e Figlio” (Ciro e Giovambattista Ferrara); “Mamma e Figlia” (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni); “Gli ...

