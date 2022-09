Coppia aveva 8 mln in contanti sepolti in giardino. Scoperta maxi evasione fiscale (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli”. Lo ha detto l’avvocato Lorenzo Cinquepalmi, legale dei coniugi di Gussago ritenuti al vertice del gruppo capace di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per circa 93 milioni. Nei terreni della Coppia in Franciacorta sono stati scoperti 8 milioni di euro in contanti che erano stati sepolti. Giuliano Rossini, detenuto in carcere a Cremona, è stato sentito dal gip in video conferenza così come l’interrogatorio di convalida dell’arresto della moglie Silvia Fornari, da domenica sera in carcere a Verziano è avvenuto in remoto. La Guardia di Finanza sta nel frattempo continuando le indagini per capire a chi effettivamente è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli”. Lo ha detto l’avvocato Lorenzo Cinquepalmi, legale dei coniugi di Gussago ritenuti al vertice del gruppo capace di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per circa 93 milioni. Nei terreni dellain Franciacorta sono stati scoperti 8 milioni di euro inche erano stati. Giuliano Rossini, detenuto in carcere a Cremona, è stato sentito dal gip in video conferenza così come l’interrogatorio di convalida dell’arresto della moglie Silvia Fornari, da domenica sera in carcere a Verziano è avvenuto in remoto. La Guardia di Finanza sta nel frattempo continuando le indagini per capire a chi effettivamente è ...

