Carlo III comincia con il botto | una penna non funziona e lui si arrabbia | «Dannazione» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Unafare reIII. Durante la cerimonia per la firma del libro dei visitatori al castello di Hillsborough in Irlanda del Nord lo stiloa fare le bizze, sporcandogli la mano. E lui non la prende benissimo: «Non posso sopportarlo,», dice a Camilla Parker-Bowles mentre si accorge di aver sbagliato la data della visita. E ilpubblicato dalla Cbs diventa subito virale. Un incidente simile era successo anche durante la proclamazione ufficiale:si era trovato davanti un portapenne e aveva chiesto di spostarlo ai segretari. "I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. ...