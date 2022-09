Basket, Europei 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali degli Europei 2022 di Basket. Ci avviciniamo quindi alle ultimissime fasi del torneo, che ha regalato tanto spettacolo e anche sorprese degne di note, come l’uscita anticipata, agli ottavi di finale, di una delle favorite della vigilia, ovvero la Serbia, per mano dell’Italia. Ecco quindi come si affronteranno le squadre nelle due partite in programma venerdì 16 settembre. RISULTATI E CLASSIFICHE accoppiamenti semifinali Germania vs Spagna Francia vs Slovenia/Polonia SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile glidelledeglidi. Ci avviciniamo quindi alle ultimissime fasi del torneo, che ha regalato tanto spettacolo e anche sorprese degne di note, come l’uscita anticipata, agli ottavi di finale, di una delle favorite della vigilia, ovvero la Serbia, per mano dell’Italia. Ecco quindi come si affronteranno le squadre nelle due partite in programma venerdì 16 settembre. RISULTATI E CLASSIFICHEGermania vs Spagna Francia vs Slovenia/Polonia SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Europei, Italia eliminata ai quarti La Francia vince 93-85 all'overtime #SkySport #Italbasket #SkyEurobasket - SkySportNBA : ???????? Forza azzurri! Dalle 16.45 Italia-Francia su Sky Sport Arena e NOW, o sul nostro liveblog #SkySport… - Eurosport_IT : ??????????????????? L'urlo dell'Italia: forza Azzurri!!! ???????? - napolista : Europei Basket: la Francia elimina i ragazzi di Pozzecco nell’overtime In semifinale ci vanno i vicecampioni olimp… - Gazzetta_it : Eurobasket, Italia eliminata dalla Francia 93-85. Pozzecco e Melli in lacrime -