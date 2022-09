A chi spetta pagare le bollette delle scuole? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Facciamo il punto su un tema di grande attualità, alla luce dell’aumento sconsiderato dei costi dell’energia elettrica e del gas, in considerazione del fatto che le istituzioni scolastiche del territorio nazionale utilizzano migliaia di immobili statali e alla luce del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 che prevede misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 e del “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il 6 settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Facciamo il punto su un tema di grande attualità, alla luce dell’aumento sconsiderato dei costi dell’energia elettrica e del gas, in considerazione del fatto che le istituzioni scolastiche del territorio nazionale utilizzano migliaia di immobili statali e alla luce del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 che prevede misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 e del “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il 6 settembre 2022. L'articolo .

matteosalvinimi : Amici italiani all'estero, anche a voi spetta il compito di scegliere chi governerà l'Italia per i prossimi cinque… - FakeMediaReal : @elio_vito E quali diritti non avrebbero? Sono stato a scuola all’estero e non ho avuto alcun problema se non l’obb… - Vlad20118 : @evamarghe L'indagine spetta alla Magistratura... politicamente chi ha preso soldi difende Putin - ciroizzo3 : @EusapiaR La pazienza delle donne è infinita.. ????.... Non ricordo chi la scrisse???? Pure mia suocera fu paziente..… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Aumento delle pensioni Inps, da quando scatta e a chi spetta - Idealista -