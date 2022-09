(Di martedì 13 settembre 2022) Concluso il primo turno al torneo WTA di, in India, tornato ad ospitare un appuntamento del circuito tennistico femminile dal lontano 2008. Sul cemento asiatico oggi è giornata di sorprese, poiché la prima favorita del seeding, la statunitense Alison-Amritraj, deve immediatamente fare le valigie. A sconfiggerla in maniera alquanto sorprendente è la russa Anastasia Gasanova: la ventitreesima giocatrice al mondo paga una fase di partita davvero disastrosa, non riuscendo a mantenere il proprio servizio a cavallo tra il primo ed il secondo set. A nulla valgono i tre break conquistati durante la partita, se perdi la battuta per ben sei volte consecutive. Meno problemi invece per Magdae Varvara3 e 2 del tabellone: la polacca lotta un set con la giapponese Uchijima, ...

OA_Sport : WTA Chennai 2022, va ko la numero 1 Riske - sportface2016 : #ChennaiOpen | Programma ed orari mercoledì 14 settembre - zazoomblog : WTA Chennai 2022: avanti Peterson Marino e Bouchard nell’esordio dei primi turni - #Chennai #2022: #avanti… - OA_Sport : WTA Chennai 2022: i primi risultati non danno grandi sorprese, eccettuato un colpo di casa - GabeDuran10 : RT @A3RBET: ? Winner 3 Units ? Tennis - WTA Chennai WTA250 ?? Rebecca Peterson ML ? ?? 1.60 @bet365 ?? 3 Units #GamblingTwitter #SportsBet… -

OA Sport

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 di2022 (cemento outdoor) per la giornata di martedì 13 settembre . Esordio per la testa di serie numero uno ovvero l'americana Riske, che se la vedrà contro l'ostica russa Gasanova. ...Il tabellone principale del250 di2022 , in programma sul cemento outdoor dal 12 al 18 settembre. Il tennis del circuito maggiore torna in India dopo un'assenza di un paio di anni e lo fa con un torneo posizionato ... WTA Chennai 2022, subito ko la numero 1 Riske, ok Gracheva e Linette Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 250 di Chennai 2022 per la giornata di mercoledì 14 settembre.La canadese ritrova il successo in un torneo singolare WTA che le mancava da Guadalajara 2021 Un anno e mezzo. Tanto il tempo passato dall’ultimo torneo WTA giocato per Eugenie Bouchard. L’operazione ...