Ultime ore di caldo, arriva il maltempo: pioggia e temporali (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dopo una prima parte della settimana con l’anticiclone africano, che ha portato punte di oltre 34-35 gradi centigradi, sono in arrivo giornate caratterizzate da rovesci e temporali, “fino all’epilogo con aria fredda in discesa dal Nord Europa nel weekend”, come dice Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com. “Fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento, su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37°C se non picchi localmente superiori. Punte di oltre 30°C si potranno comunque registrare anche al Nord, fino a 33-34°C al Centro. Il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce favorirà ad ogni modo un calo termico abbastanza repentino durante le ore serali, con nottate comunque fresche in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dopo una prima parte della settimana con l’anticiclone africano, che ha portato punte di oltre 34-35 gradi centigradi, sono in arrivo giornate caratterizzate da rovesci e, “fino all’epilogo con aria fredda in discesa dal Nord Europa nel weekend”, come dice Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com. “Fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento, su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37°C se non picchi localmente superiori. Punte di oltre 30°C si potranno comunque registrare anche al Nord, fino a 33-34°C al Centro. Il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce favorirà ad ogni modo un calo termico abbastanza repentino durante le ore serali, con nottate comunque fresche in ...

