Ultime Notizie – No stop su controllo 007, Copasir provvisorio a inizio legislatura (Di martedì 13 settembre 2022) Nessuna interruzione nell’attività di controllo del Parlamento sugli 007. All’inizio di ogni legislatura verrà infatti istituito un Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica (Copasir), che resterà in carica fino ai venti giorni successivi alla votazione della fiducia al nuovo Governo, termine entro il quale dovrà insediarsi quello definitivo. La novità è prevista da un emendamento al decreto legge Aiuti bis, che dovrà essere votato tra oggi e domani da Senato e Camera. A far parte dell’organismo provvisorio saranno chiamati i componenti del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei o non sia rispettata la consistenza dei Gruppi parlamentari, i presidenti di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Nessuna interruzione nell’attività didel Parlamento sugli 007. All’di ogniverrà infatti istituito un Comitato parlamentareper la sicurezza della Repubblica (), che resterà in carica fino ai venti giorni successivi alla votazione della fiducia al nuovo Governo, termine entro il quale dovrà insediarsi quello definitivo. La novità è prevista da un emendamento al decreto legge Aiuti bis, che dovrà essere votato tra oggi e domani da Senato e Camera. A far parte dell’organismosaranno chiamati i componenti del Comitato della precedenteche siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei o non sia rispettata la consistenza dei Gruppi parlamentari, i presidenti di ...

