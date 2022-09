Torna B2Cheese | il settore lattiero-caseario si confronta su difficoltà attuali e nuove opportunità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 settembre 2022) Il business del formaggioalla Fiera di Bergamo per la seconda edizione di, il salone nazionale organizzato da Promoberg dedicato esclusivamente agli operatori della filiera-casearia, in programma il 29 e 30 settembre 2022. La rassegna, nata per rappresentare le esigenze di un intero(il primo per fatturato complessivo dell’industria alimentare italiana) nella sfida ai mercati globalizzati, partendo da un patrimonio di prodotti che non ha uguali nel mondo, è stata presentata nella giornata di lunedì 12 settembre, nell’avveniristica sede milanese di PwC Italia (Torre PwC), realtà entrata a far parte dei partner di. A fare gli onori di casa Andrea Guerini, senior manager PwC Italia, seguito dagli interventi (coordinati da Alberto Gottardi, vicepresidente del ...