The Crown, il regista svela se tratterà la morte della regina Elisabetta (Di martedì 13 settembre 2022) Debutterà a novembre su Netflix la quinta stagione di The Crown. La morte della regina Elisabetta non sarà trattata nella serie. La conferma è arrivata da TvBlog: La morte di Elisabetta II non avrà alcun impatto sul futuro di The Crown. La serie di Netflix si chiuderà con la sesta stagione, che non arriverà ai giorni nostri. I piani di Netflix e di Morgan sono noti da tempo: la stagione finale si fermerà al 2005, anno del matrimonio tra Carlo e Camilla, tre anni dopo la fine prevista in un primo momento. Morgan, infatti, aveva annunciato l'intenzione di arrivare a coprire gli eventi fino al 2002, anno in cui a distanza di pochi mesi sono scomparse la principessa Margaret e la regina Madre Elizabeth Angela Marguerite.

