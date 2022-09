Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni (Di martedì 13 settembre 2022) Record di vendite per "Splatoon 3": lo sparatutto ora disponibile per Nintendo Swtich ha venduto quasi 3,5 milioni di copie in solo tre giorni in Giappone. La serie Splatoon è stato creata nel 2015 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Record di vendite per "3": lo sparatutto ora disponibile per Nintendo Swtich ha venduto quasi 3,5 milioni diin solo trein. La serieè stato creata nel 2015 ...

infoitscienza : Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni - infoitscienza : Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni - Affaritaliani : Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni -

Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni Record di vendite per "Splatoon 3": lo sparatutto ora disponibile per Nintendo Swtich ha venduto quasi 3,5 milioni di copie in solo tre giorni in Giappone. La serie Splatoon è stato creata nel 2015 per Wii U e si differenza dagli altri sparatutto per la dinamica di gioco: l'obiettivo non è eliminare gli altri ma, in squadra, ricoprire il più possibile i diversi ... Il Sole 24 ORE Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni Splatoon 3 sta per arrivare su Nintendo Switch, pronto ad aprire una nuova stagione di grandi giochi. Dal 9 Settembre sarà possibile gettarsi nuovamente nelle Mischie Mollusche, sfidando amici o… Legg ... Record di vendite per "3": lo sparatutto ora disponibile per Nintendo Swtich ha venduto quasi 3,5 milioni di copie in solo tre giorni in Giappone. La serieè stato creata nel 2015 per Wii U e si differenza dagli altri sparatutto per la dinamica di gioco: l'obiettivo non è eliminare gli altri ma, in squadra, ricoprire il più possibile i diversi ... Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni - Il Sole 24 ORE Splatoon 3 sta per arrivare su Nintendo Switch, pronto ad aprire una nuova stagione di grandi giochi. Dal 9 Settembre sarà possibile gettarsi nuovamente nelle Mischie Mollusche, sfidando amici o… Legg ...