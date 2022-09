Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico (Di martedì 13 settembre 2022) "Non abbiamo mai parlato di settimana corta in Consiglio dei ministri. Si può fare come piano didattico, nell'autonomia delle scuole, non come misura di risparmio energetico. Sono contrario a dire che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) "Non abbiamo mai parlato diin Consiglio dei ministri. Si può fare come piano didattico, nell'autonomia delle scuole, non come misura di. Sono contrario a dire che ...

ricpuglisi : Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo… - LaVeritaWeb : Partenza difficile per la scuola: al via senza 200.000 docenti. Il titolare dell’Istruzione: «Avremo tutti al loro… - avantibionda : @emanueleacernes @CucchiRiccardo L’ho notato ieri nei Tg Rai. L’hanno detto di sfuggita, senza particolari, dopo me… - News24_it : Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico - zu_pippo : RT @Agenzia_Ansa: 'La settimana corta nelle scuole. Si può fare come piano didattico, nell'ambito della loro autonomia, non come misura di… -