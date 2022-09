Salta il tetto degli stipendi ai manager pubblici e Draghi s'infuria (Di martedì 13 settembre 2022) Salta, in alcuni casi espressamente previsti, il tetto finora fissato a 240mila agli stipendi dei manager pubblici. La deroga è prevista da un emendamento, a prima firma Forza Italia, poi riformulato dal governo e approvato durante l'esame al Senato del decreto Aiuti bis. Ora il decreto attende solo l'ok definitivo della Camera, in calendario giovedì. Ma scoppia la polemica sulla norma. Il provvedimento avrebbe mandato su tutte le furie Mario Draghi. In ambienti di Governo non nascondono l'irritazione sulla deroga introdotta per gli stipendi dei vertici apicali delle forze dell'ordine e della Pa. L'emendamento approvato prevede che al Capo della polizia, al Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma, al Comandante generale della ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022), in alcuni casi espressamente previsti, ilfinora fissato a 240mila aglidei. La deroga è prevista da un emendamento, a prima firma Forza Italia, poi riformulato dal governo e approvato durante l'esame al Senato del decreto Aiuti bis. Ora il decreto attende solo l'ok definitivo della Camera, in calendario giovedì. Ma scoppia la polemica sulla norma. Il provvedimento avrebbe mandato su tutte le furie Mario. In ambienti di Governo non nascondono l'irritazione sulla deroga introdotta per glidei vertici apicali delle forze dell'ordine e della Pa. L'emendamento approvato prevede che al Capo della polizia, al Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma, al Comandante generale della ...

