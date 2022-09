Salernitana vs Lecce: probabili formazioni e in tv (Di martedì 13 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. I granata sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto sul campo della Juventus e ora puntano a fare bottino pieno con i salentini per incamerare punti preziosi in ottica salvezza. I giallorossi, dal canto loro, sono a caccia della prima vittoria dopo aver ottenuto tre pareggi e tre sconfitte. Salernitana vs Lecce si giocherà venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi Salernitana vs Lecce: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Padroni di casa sempre fedeli al 3-5-2 con Sepe tra i pali, a guardia del quale ci saranno Fazio, Gyomber e Bronn. A centrocampo, nessuna novità con Candreva e Mazzocchi esterni, L..Coulibaly, Maggiore e Vihlena interni. In avanti, torna la coppia Bonazzoli-Dia. I salentini dovrebbero rispondere con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. I granata sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto sul campo della Juventus e ora puntano a fare bottino pieno con i salentini per incamerare punti preziosi in ottica salvezza. I giallorossi, dal canto loro, sono a caccia della prima vittoria dopo aver ottenuto tre pareggi e tre sconfitte.vssi giocherà venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechivs: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Padroni di casa sempre fedeli al 3-5-2 con Sepe tra i pali, a guardia del quale ci saranno Fazio, Gyomber e Bronn. A centrocampo, nessuna novità con Candreva e Mazzocchi esterni, L..Coulibaly, Maggiore e Vihlena interni. In avanti, torna la coppia Bonazzoli-Dia. I salentini dovrebbero rispondere con il ...

