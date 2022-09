Roma vs Helsinki: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 13 settembre 2022) Giovedì 15 ottobre allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Helsinki. Seconda partita del girone C della Uefa Europa League. I giallorossi vengono dalla sconfitta contro il Ludogorets. Roma vs Helsinki: da dove iniziamo Roma I giallorossi risorgono in campionato ad Empoli presi per mano dall’argentino che inventa e segna. Tornare a vincere per la squadra di Mourinho, dopo aver perso il match a Razgrad, ma soprattutto per la clamorosa debacle di Udine, certamente restituisce morale. La squadra si ricompatta ed è a caccia di punti. Anche i finlandesi a zero punti come i giallorossi. Il tecnico portoghese farà probabilmente esordire Camara dal primo minuto affiancato da Matic. Probabile riposo di Abraham per Belotti, tra i pali Svilar. La Roma ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Giovedì 15 ottobre allo stadio Olimpico disi affrontanovs. Seconda partita del girone C della Uefa Europa League. I giallorossi vengono dalla sconfitta contro il Ludogorets.vs: da dove iniziamoI giallorossi risorgono in campionato ad Empoli presi per mano dall’argentino che inventa e segna. Tornare a vincere per la squadra di Mourinho, dopo aver perso il match a Razgrad, ma soprattutto per la clamorosa debacle di Udine, certamente restituisce morale. La squadra si ricompatta ed è a caccia di punti. Anche i finlandesi a zero punti come i giallorossi. Il tecnico portoghese farà probabilmente esordire Camara dal primo minuto affiancato da Matic. Probabile riposo di Abraham per Belotti, tra i pali Svilar. Laha ...

romaforever_it : La Roma vola, i tifosi sognano: è sold out con Helsinki e Atalanta - le2comari : Ho 3 biglietti per #Roma Helsinki per il 15 in curva nord, non potendo più andare. Se qualcuno volesse acquistarli… - Simo2982 : RT @asrsupporter: Pure Roma-Helsinki e Roma-Atalanta sold out. - ASR192711 : RT @asrsupporter: Pure Roma-Helsinki e Roma-Atalanta sold out. - siamo_la_Roma : ?? #Zaniolo è pronto a tornare in campo ?? Bruciate tutte le tappe ?? E con l'#Helsinki potrebbe partire dal 1'… -